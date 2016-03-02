السيسي في مقال بـ«اليابانية»: «أحترم شعبكم.. وأرحب بكم في بلادنا بأي وقت»

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب الياباني، وبالأمس، في مقال كتبه السيسي لصحيفة “nikkei” اليابانية كتأكيد على الاهتمام البالغ بالحدث، إذ أنها المرة الأولى التي يكتب فيها الرئيس ضمن جولاته الرئاسية بدول عديدة، منها روسيا والصين وأوروبا.

واستهل السيسي مقاله “الياباني”، بالتعبير عن سعادته بالزيارة الأولى عقب 17 عاما، ساردا بعض التفاصيل عن ثورة يناير، المشروعات التنموية، حجم التبادل التجاري بين اليابان ومصر، وأخيرا رحّب بالشعب الياباني بمصر قائلا: “أجدد احترامى وتقديرى لشعب اليابان الصديق، وأنقل إليه رسالة تعاون وإعجاب من الشعب المصري الذي يتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين، ويرحب بعودة السائحين اليابانيين لقضاء عطلاتهم في مصر التى تتعهد بتوفير كل سبل الأمن والسلامة لهم، وتكفل لهم قضاء وقت مفيد وممتع بين معالم واحدة من أقدم وأعظم الحضارات فى التاريخ الإنسانى”.