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إشتباه في إصابة حالة بأنفلونزا الطيور بمستشفى الفرافرة

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إشتباه في إصابة حالة بأنفلونزا الطيور بمستشفى الفرافرة إشتباه في إصابة حالة بأنفلونزا الطيور بمستشفى الفرافرة

أرشيفية

استقبلت مستشفى الفرافرة المركزي، بالوادي الجديد، اليوم، حالة يشتبه في إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور، وتبين أنها لسيدة تدعى «صبرية. ع. م»، 45 سنة، ربة منزل، من قرية اللواء صبيح بالفرافرة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الداخلة المركزي لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.

وقال الدكتور محمد أبو بكر، مدير مستشفى الداخلة المركزي، أن المستشفى جاهزة لاستقبال مثل تلك الحالات وتقديم الرعاية الطبية لها، وسيتم أخذ عينة منها وإرسالها للمعامل المتخصصة وتقديم العلاج اللازم لها مع الالتزام بعمل العزل الطبي الكامل للمريضة وتطبيق الكشف الطبي على المخالطين لها.

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