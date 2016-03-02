«الفراعين» تعلن توقف بثها وتجميد أنشطتها استعدادًا لبيعها

أعلنت قناة الفراعين الفضائية، منذ قليل، عن وقف بثها وتجميد أنشطتها بصفة نهائية، موجهة الشكر للشعب المصري و الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضافت القناة، في بيان لها منذ قليل، أن مجلس الإدراة برئاسة “توفيق عكاشة”، قرر تصفية أعمال القناة وتجميد أنشطتها وعرضها للبيع، متقدمة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا القرار المفاجئ عقب إسقاط عضوية النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين الأسبوع الماضي.