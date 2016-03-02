شرطة السياحة والآثار تحبط محاولتين للتنقيب عن الآثار‎ بقنا

تمكنت ضباط شرطة السياحة والآثار بفرع جنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار بمدينة “دشنا” شمال محافظة قنا.

ووردت معلومات اللواء علاء السباعي مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، وفقا لبيان للإدارة اليوم، تفيد قيام كل من :”يسري .ا .ح، 37 سنة تاجر سيارات، حمدي .ت .ا 30 سنة سائق” بالحفر خلسة تنقيبًا عن الآثار بغرض الثراء السريع بمساكنهم.

وبعرض المعلومات علي اللواء أحمد شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار كلف اللواء حسني حسين مساعد المدير لمنطقة جنوب الصعيد والعقيد أبوالحجاج كمال مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد وبعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات قامت اليوم قوة برئاسة العقيد خالد الشريف رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالإنابة ومعاونيه المقدم زكريا عيسوي ضابط المباحث والرائد أحمد حراجي رئيس وحدة سياحة وآثار دندرة وبمرافقة قوة من مركز شرطة دشنا برئاسة المقدم عمر الخطيب و الرائد مصطفي القاضي.

وأسفر تفتيش مسكن المتحري عنه الأول عن ضبطه وضبط حفرة بعمق ٧أمتار تنتهي بسردابين يمتدان أسفل المنازل المجاورة كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وكميات هائلة من الأتربة نتاج الحفر.

كما أسفر تفتيش مسكن الثاني عن ضبطه وضبط حفرة مربعة الشكل بعمق 6 م تقريبا كما تم ضبط أدوات ونواتج الحفر وكذلك موتور كهربائى لرفع المياه وسلم خشبى وكمية من الحبال.

تم تحرير محضرين بالواقعتين تحت رقمين 3 و4 أحوال وحدة سياحة وآثار دندره وجار عرض المتهمين علي النيابة العامة لتتولى التحقيق .