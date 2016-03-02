في_إفريقيا - الكاف يجري تعديلا جديدا على لقاء الذهاب بين الزمالك ودوالا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا جديدا على لقاء الذهاب بين الزمالك ودوالا الكاميروني الذي سوف يقام في إطار دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكاف قد قرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين ليصبح في الـ19 من شهر مارس الجاري بدلا من الـ20، مع تحديد موعد مباراة الذهاب لتقام في الـ12 من الشهر ذاته (طالع التفاصيل).

ولكن قرر الاتحاد الإفريقي تأجيل مباراة الذهاب لمدة 24 ساعة لتقام في الـ13 من شهر مارس الجاري بدلا من الـ12.

وجاء سبب تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب خوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراة أمام الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في يوم 12 من شهر مارس.

وكان الزمالك قد طلب نقل المباراة من مدينة دوالا إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو الطلب الذي رفضه الكاف.

وبرر الزمالك طلبه ببعد مدينة دوالا عن العاصمة ياوندي، واحتياجه للسفر بريا من العاصمة.

وسوف يسافر هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة بصحبة إسماعيل يوسف مدير الكرة للكاميرون فجر الاثنين المقبل لترتيب كافة إجراءات استقبال الفريق والاطمئنان على ملاعب التدريب.