"حماة الوطن" بالاسكندرية: إسقاط عضوية "عكاشة" بمثابة استئصال ورم سرطانى

أكد عمر عوض، أمين إعلام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، أنه كان على ثقة لرفض أغلبية أعضاء البرلمان لتصرف النائب توفيق عكاشة غير الوطنى بمقابلته واستقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله بغير حق أو سند، خاصة أن هذا الأمر أثار حفيظة كل الشعب المصرى الذى لديه حساسية عالية تجاه أى شىء تخص الجانب الإسرائيلى المحتل للأراضى الفلسطينية وتدنيسه الدائم للمقدسات الدينية.

وأضاف عوض لـ"اليوم السابع" أن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة من البرلمان بمثابة استئصال الورم الخبيث من الجسد وأن هذه خطوة جادة من البرلمانيين فى بداية عملهم ويدل على تجاوبهم الواضح والسريع مع مطالب الشارع المصرى.

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