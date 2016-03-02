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إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب وقذف "ميدو" لنيابة الدقى

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إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب وقذف "ميدو" لنيابة الدقى إحالة بلاغ يتهم مرتضى منصور بسب وقذف "ميدو" لنيابة الدقى
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق البلاغ الذى تقدم به محمد الشرقاوى محامى أحمد حسام "ميدو" ضد "مرتضى منصور"، على خلفية حلقة "ميدو" التى أُذيعت مساء 29 فبراير مع الإعلامى "عمرو أديب" إلى نيابة الدقى، لبدء التحقيق فى البلاغ.

وجاء فى البلاغ الذى حمل 2908 عرائض النائب العام كل الاتهامات التى وجهها أحمد حسام ميدو لرئيس الزمالك عضو مجلس النواب من أنه طعن فى شرفه وهدده.

وأكد محامى "ميدو" أنه تحدد جلسة غد الخميس موعدا لفتح التحقيق أمام نيابة الدقى، حيث سيتم الاستماع إليه كدفاع ميدو، ومن الممكن أن تقوم النيابة باستدعاء ميدو لسماع أقواله كمقدم للبلاغ ومناقشته فيما قدم مع البلاغ من أدلة ومستندات وأسطوانات مدمجة بما قاله مرتضى منصور واحتوى على عبارات سب وقذف وتهديد.


>بلاغ للنائب العام ضد "مرتضى منصور" يتهمه بالطعن فى شرف "ميدو"

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