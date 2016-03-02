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محامى "مشاغب" يطعن أمام النقض على حبس موكله فى اقتحام نادى الزمالك

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محامى "مشاغب" يطعن أمام النقض على حبس موكله فى اقتحام نادى الزمالك محامى "مشاغب" يطعن أمام النقض على حبس موكله فى اقتحام نادى الزمالك
قال أسامة الجوهري محامى سيد مشاغب، أحد كابوهات رابطة "وايت نايتس"، إنه انتهى من إعداد مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، لإلغاء حكم حبس موكله سنة الصادر ضده فى قضية اقتحام نادى الزمالك.

وأوضح "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بصدد تسليم محكمة النقض، غدًا الخميس، مذكرة أسباب الطعن على حكم حبس "مشاغب"، لتحديد موعد نظره، مضيفًا أن مدة العقوبة الصادرة ضده ستنتهى فى إبريل المقبل.


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