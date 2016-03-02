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على عبد العال لـ"نائب عن سيناء": "استعد علشان تستضيفنا عندك"

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على عبد العال لـ"نائب عن سيناء": "استعد علشان تستضيفنا عندك" على عبد العال لـ"نائب عن سيناء": "استعد علشان تستضيفنا عندك"
طالب النائب فهمى بكير النائبة التى طالبت بإخلاء سيناء بالاعتذار، مضيفًا: "لأن هذا إهانة لأهل سيناء، فأهل سيناء قدموا الكثير لخدمة الوطن".

وقال الدكتور على عبد العال، إن النائبة أرسلت رسالة قالت فيها إنها كانت تقصد إخلاء سيناء من الإرهابيين، وأنا باسم المجلس أؤكد أن النائبة كانت تريد إخلاء سيناء من الإرهابيين، فكل أهل سيناء لهم كل تقدير.

وقال النائب إبراهيم أبو شعير، أتمنى ألا تتكلموا عن سيناء إلا بعد زيارتها، ورد الدكتور على عبد العال قائلاً: لقد شكلنا لجنة لزيارة سيناء، فرد النائب قائلاً: تنورونا وتشوفونا، ليداعبه عبد العال قائلاً: "استعد علشان تستضيفنا عندك".

وكانت النائبة آمال طرابية قد طالبت خلال بداية الجلسة العامة، أن يتم إخلاء سيناء لمدة ثلاثة شهور، لأنه يوميًا يتم استشهاد خيرة شبابنا فى سيناء، وقالت أمام الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، "أمس تم استشهاد أربعة جنود كل يوم يستشهد شبابنا".

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية من خلال بنك كريدى أجريكول للشركات والاستثمار بمبلغ 3375 مليون يورو، وتمثل نسبة 60% من قيمة عدد أربع عقود لتوريد معدات تسليح.


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