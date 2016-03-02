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ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى بجنوب سيناء

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ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى بجنوب سيناء ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى بجنوب سيناء
فازت التلميذة بسملة عبد العال على الحضرى، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات برأس سدر، بلقب التلميذة المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء.

كما فاز زياد طارق إبراهيم بلقب التلميذ المثالى من مدرسة الفيروز الرسمية للغات بالهضبة بشرم الشيخ للمرحلة الابتدائية فى المسابقة السنوية للطالب والطالبة المثالية التى تنظمها أسرة توجيه التربية الاجتماعية تحت إشراف سوزان محمد موجه عام التربية الاجتماعية ورعاية السيد سويلم وكيل الوزارة.

وقالت موجه عام التربية الاجتماعية اليوم الأربعاء إن نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية للمرحلة الإعدادية أسفرت عن فوز محمد أشرف محمد من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين ومى عبد المجيد مكاوى من مدرسة الأمل الرسمية بطور سيناء كما فاز أحمد السيد عميرة من مدرسة على بن طالب الثانوية بدهب وفازت يوستينا رزق سعيد من مدرسة السادات الثانوية التجارية.


>- ننشر أسماء أوائل مسابقة رواد الاتحادات الطلابية بجنوب سيناء

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