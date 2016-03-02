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وفد قضائى بالإسكندرية يزور جامعة فاروس لبحث سبل التعاون

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وفد قضائى بالإسكندرية يزور جامعة فاروس لبحث سبل التعاون وفد قضائى بالإسكندرية يزور جامعة فاروس لبحث سبل التعاون
أجرى وفد قضائى برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل جامعة فاروس لبحث سبل التعاون.

وشارك فى الجولة عدد من قضاة محاكم الإسكندرية من بينهم المستشار بهاء المرى، والمستشار أحمد عبد النبى، والمستشار هشام بهلول، والمستشار محمد حبكة والمستشار أحمد سمير سلام.

وقال أبو عيانة، إن هدف الزيارة هو التعرف على إمكانيات الجامعة وعدد الكليات الموجودة بها وخاصة كلية الحقوق وكيفية التدريس فيها والمواد التى تدرس فيها، حتى يتم الخروج من اللقاء بتوصيات لتعاون الجامعة مع نادى القضاة فى مجالات التدريب والمؤتمرات والندوات المشتركة.

وتفقد الوفد، كليات الجامعة وقاعات كلية الحقوق التى اشتملت على مكان عملى مشابه لقاعة المحاكم، لتدريب الطلاب عمليا على ممارسة المحاماة.


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