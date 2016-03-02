بالصور.. أرملة تستغيث بمحافظ الوادى الجديد: أعيش فى منزل آيل للسقوط

رصدت عدسة "اليوم السابع" مأساة أرملة تعيش فى منزل آيل للسقوط بقرية أولاد عبد الله التابع لمركز بلاط بالوادى الجديد، الذى انهار جزء منه بصورة كبيرة وأصبح يهدد حياتها ونجلها الذى يعيش معها فى نفس المنزل المكون من حجرتين وصالة ومبنى بالطوب اللبن ويعانى من التشققات والتصدع فى أغلب أجزائه، حيث سقط سقف إحدى الغرف وانهار الحائط بالكامل وقام مسئولو مجلس المدينة بإزالة تلك الأجزاء المنهارة من المنزل.

وقالت الحاجة سميحة صاحبة المنزل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنها تعيش فى هذا المنزل منذ عدة سنوات ومعها 4 أبناء الأكبر تخرج من إحدى كليات القمة ولا يعمل حتى الآن والثانية بكلية التمريض والثالثة انتقلت إلى مسكن زوجها والرابع يدرس بالمرحلة الابتدائية، وأن ظروفها المادية لا تسمح لها بإعادة ترميم المنزل وتعيش بمفردها، حيث إن أشقاءها يعيشون فى محافظات أخرى وغير قادرين على مساعدتها فى إعادة بناء المنزل ولا تعرف كيف تتصرف وتعيش فى حالة رعب يوميا بعد أن بدأ المنزل فى الانهيار الجزئى حيث كان المسئولين بمجلس المدينة يطلبون منها مغادرة المنزل خوفا على حياتها.

وتضيف صاحبة المنزل أنها لن تجد مأوى آخر حال مغادرة منزلها، حيث طلبت من رئيس المركز مساعدتها فى البناء وترميم المنزل، لكنه رفض دون إبداء السبب، حيث ناشدت محافظ الأقليم بسرعة التدخل لإنقاذ حياتها ونجلها من الموت تحت أنقاض هذا المنزل المتهالك.

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