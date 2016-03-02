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محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى أحد الشهداء بشبرا

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محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى أحد الشهداء بشبرا محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى أحد الشهداء بشبرا
قدم الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، واجب العزاء بمركز الخانكة فى رقيب سرى محمد يحيى أحد أبناء مدينة شبرا الخيمة الذى استشهد بمدينة الخانكة منذ أيام خلال مطاردة مع إحدى عصابات المخدرات.

كما أصدر قرارًا بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة ملحقة المعلمين بحى شرق شبرا تخليدًا لاسم الشهيد جاء ذلك خلال قيام المحافظ اليوم بزيارة أهل الشهيد بشبرا الخيمة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة دائمًا تقدر تضحيات أبنائها الذين يبذلون جهدهم لرفع أوطانهم وأن مكتبه مفتوح لتلقى شكاوى أهالى الشهداء فى أى وقت.


>- محافظ القليوبية يُشارك فى جنازة شهيد الخانكة
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