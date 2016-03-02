فرحة عارمة بدائرة طلخا ونبروه بعد إقالة نائب التطبيع

سادت حالة من الفرح داخل قرى دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، عقب تصويت أعضاء مجلس النواب على إقالة توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن ذات الدائرة.

ويستعد أهالى بقرية ميت عنتر وشرنقاش وكفر الطويلة، للخروج بمواكب احتفالية، ويقوم العديد منهم الآن بطباعة لافتات للاحتفال وإعلان موافقتهم عن قرار الفصل وإسقاطه من عضوية مجلس النواب.

وقال حسام محيى الدين منسق بحملة لسحب عضوية مجلس النواب من نائب التطبيع: "هذه إرادتنا الحرة النزيهة، وهذا انتصار للإرادة الشعبية الحرة، وهذا حصاد ما زرعناه من خلال توقيع الآلاف من سكان القرى المحيطة بنا لسحب الثقة منه، ونعد الآن للاحتفال بهذا الخبر السعيد باعتباره ثورة جديدة.

وقال السعيد حمزة أحد سكان قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، إن هذا انتصار للإرادة، وإثبات أن برلمان مصر برلمان حر وقوى ولا يسمح بالعمالة والخيانة لأحد كائنًا من كان وهذه فرحة شعبية عارمة وتحقيق لإرادة الشعب ودائرة طلخا ونبروه خاصة، وهذه نهاية كل عملاء الكيان الصهيونى، وإن مصر قوية بقياداتها السياسية والبرلمانية، وبرلمان الشعب استجاب للشعب.

وقال مجدى غيث مطلق فكرة حملة سحب الثقة من عكاشة إن مجلس النواب انحاز لاختيار الشعب، والنواب الذين انتخبناهم رضخوا لمطالبنا وهذه الأصوات الانتخابية التى جاء بها نائب التطبيع هى التى أسقطت عضويته حال عدم التزامه بالخدمات والآراء السياسية للشعب .

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