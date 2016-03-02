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اكتشاف حالة اشتباه إصابة بمرض أنفلونزا الطيور فى الفرافرة

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اكتشاف حالة اشتباه إصابة بمرض أنفلونزا الطيور فى الفرافرة اكتشاف حالة اشتباه إصابة بمرض أنفلونزا الطيور فى الفرافرة
استقبل مستشفى الفرافرة المركزى بالوادى الجديد، منذ قليل، حالة يشتبه فى إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، وتبين أنها لسيدة تدعى "صبرية.ع.م" 45 سنة ربة منزل من قرية اللواء صبيح بالفرافرة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الداخلة المركزى، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.

وقال الدكتور محمد أبو بكر مدير مستشفى الداخلة، إن المستشفى جاهز لاستقبال مثل تلك الحالات وتقديم الرعاية الطبية لها، حيث سيتم أخذ عينة منها وإرسالها للمعامل المتخصصة وتقديم العلاج اللازم لها مع الالتزام بعمل العزل الطبى الكامل للمريضة وتطبيق الكشف الطبى على المخالطين لها.


>هروب مريضة مشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الطيور من مستشفى حميات كفر الدوار

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