أرسنال: اجتماع كبار إنجلترا لم يكن لمناقشة فكرة ' دوري سوبر '

رفض نادي أرسنال فكرة إقامة "دوري سوبر" بعد حضور اجتماع بين ممثلي أندية إنجلترا الخمسة الكبرى مع مستثمر أمريكي.

وحسب ما ورد في تقرير شبكة "بي بي سي" فإن متحدث تابع للنادي اللندني قد أوضح أن الاجتماع كان من أجل بطولة كأس الأبطال الدولية.

وحضر الاجتماع ممثلو أندية أرسنال وليفربول وتشيلسي وفريقي مدينة مانشستر، يونايتد وسيتي.

وصرح المتحدث "النقاش كان حول البطولة الدولية للأبطال التي تقام خلال الجولة التحضيرية، وأشكال البطولات الأوروبية".

وأشار تقرير نشره موقع "أومني سبورت" إلى أن النقاش بين الملياردير الأمريكي ستيفن روس وكبار الدوري الإنجليزي لم يتضمن محادثات حول تشكيل "دوري سوبر أوروبي".

وأوضح ذلك التقرير أيضا إلى أن النقاش كان يركز على إقامة بطولة الأبطال الودية التي تقام خلال الجولة التحضيرية الصيف المقبل.