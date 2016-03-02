رويترز: إيطاليا قد تستدعي محققيها في قضية «ريجيني» لعدم تعاون مصر معهم

قال مصدر قضائي يوم الأربعاء، إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني بعثت به للقاهرة الشهر الماضي للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية “بحسب وكالة رويترز”.

واختفى ريجيني في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير.

وبحسب الوكالة، فإنه بشكل خاص لم يحصل المحققون على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير.