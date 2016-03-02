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ضبط سجين بحوزته هاتف يحتوي على صور وفيديوهات لـ«داعش» بالمنيا

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ضبط سجين بحوزته هاتف يحتوي على صور وفيديوهات لـ«داعش» بالمنيا ضبط سجين بحوزته هاتف يحتوي على صور وفيديوهات لـ«داعش» بالمنيا

مراسل «ONA»

ضبطت مباحث سجن المنيا شديد الحراسة، اليوم الأربعاء، هاتفا محمولا بحوزة نزيل، ويحتوى على صور وفيديوهات وأناشيد لتنظيم داعش الارهابي ومعسكراتهم بقصد التواصل معهم.

تلقى مدير أمن المنيا رضا طبلية، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، بتمكن النقيب محمد مشالي، ضابط مباحث بالسجن، بضبط النزيل “مصطفى احمد رمضان” 24 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم كفر المنصورة “سجين سياسي في القضية رقم 340 – 2015 إداري قسم المنيا، وبحوزته 2 هاتف محمول داخل العنبر المودة به، و2 كارت ميموري وجهاز ريدر” .

وبفحص المضبوطات تبين احتوائها على مقاطع وصور واناشيد دينية وتكفيرية لتنظيم داعش، ومقاطع أخرى وصور لمعسكرات التنظيم وتدريباتهم وعناصرهم والعمليات التى اضطلعوا بارتكابها، وكذا عددا من برامج الانترنت، والمعلومات الدولية  .

وبمواجهة المتهم أقر بحياته للمضبوطات بقصد التواصل مع أهليته، وقيادات التنظيم داخل وخارج البلاد، ومن بينهم شقيقه الهارب “محمد أحمد رمضان ” المنضم والمتواجد ضمن عناصر داعش بدولة ليبيا .

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