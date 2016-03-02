السفارة المصرية بسويسرا تنجح في استعادة قطعة أثرية نادرة

نجحت جهود السفارة المصرية في العاصمة السويسرية “برن”، بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية السويسرية، في استعادة إحدى القطع الأثرية النادرة، وهى “لوحة الحجر الجيري المتكلس” المنقوش عليها قائمة العطور السبعة المقدسة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية، ومكتب النائب العام، ووزارة الآثار بهدف استرداد هذه القطعة الأثرية الهامة بدأت منذ أكتوبر 2013 ، حيث تم التنسيق مع السلطات القضائية في مدينة جنيف، والشرطة الفيدرالية السويسرية، والتي تسلمت القطعة المشار إليها مؤخراً وقامت بدورها بتسليمها للسفارة المصرية يوم 2 مارس الجاري.

كما رحب المتحدث الرسمي، في بيان له اليوم، بالتعاون القائم مع السلطات السويسرية في هذا المجال وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري لاسترداد الآثار المهربة والموقعة في عام 2010، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين البلدين في عام 2000.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوحة المشار إليها تم العثور عليها في عام 1996 بواسطة بعثة استرالية كانت تعمل في جبانة الملك “تيتي” في منطقة سقارة وتم اكتشاف سرقتها في العام التالي مباشرة.