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مقتل 18 فى انفجار سيارة ملغومة استهدف مسلحى المعارضة جنوب سوريا

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مقتل 18 فى انفجار سيارة ملغومة استهدف مسلحى المعارضة جنوب سوريا مقتل 18 فى انفجار سيارة ملغومة استهدف مسلحى المعارضة جنوب سوريا

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن 18 مقاتلًا من مسلحى المعارضة قتلوا فى تفجير سيارة ملغومة استهدف جماعة للمعارضة بمحافظة القنيطرة فى جنوب سوريا.

وأضاف المرصد اليوم الأربعاء، أن التفجير الذى وقع فى قرية العشة استهدف قاعدة تابعة لجبهة ثوار سوريا التابعة للجيش السورى الحر.

وقال صهيب الرحيل المتحدث باسم ألوية الفرقان التى تعمل فى المنطقة، إن الهجوم نفذته على الأرجح "خلايا نائمة تابعة لداعش" فى إشارة لتنظيم داعش. وقال مصدر من المعارضة، إن الهجوم نفذه على الأرجح متشددون.

وليس هناك صلة فيما يبدو بين الحادث والوقف القائم للأعمال القتالية بين القوات الحكومية السورية وحلفائها والجماعات المسلحة غير الجهادية.

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