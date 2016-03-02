إيطاليا تعلن استعدادها لقيادة قوات دولية فى ليبيا لمواجهة "داعش"

> أعلن وزير الخارجية الإيطالى، باولو جينتيلونى، استعداد بلاده لقيادة عمليات عسكرية فى ليبيا، بشرط الحصول على طلب بذلك من حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

وقال جينتيلوني، فى تصريح صحفى مقتضب نشر هنا اليوم، إن مستوى التخطيط والتنسيق بين نظم الدفاع المختلفة بشأن المساهمة المحتملة فى أمن ليبيا بلغ مستوى متقدماً جداً ويتواصل منذ أسابيع عديدة .

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر أعلن أمس الأول تعهد الولايات المتحدة بدعم إيطاليا فى طلبها أخذ زمام القيادة للتحالف الدولى فى ليبيا الذى سيدخل نطاق العمل بمجرد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى التى يتطلع لأن يتم تشكيلها فى أقرب وقت.