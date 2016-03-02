بالصور..محافظ قنا يلتقى وفد الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية

التقى اليوم الأربعاء، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وفدا من الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، بهدف افتتاح فرع جديد للاتحاد بالمحافظة وتشغيل محطة الفرز والتعبئة بالمراشدة، لتشجيع صغار المنتجين بالمنطقة.

وضم الوفد كلا من اللواء أشرف الشرقاوى مدير الاتحاد العام للحاصلات البستانية، والدكتور صلاح حجازى المسئول عن تصدير المحاصيل الحقلية، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة .

وأكد محافظ قنا، أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية سيقوم بإنشاء مجموعات نوعية فى جميع الحاصلات البستانية بالتعاون مع كل الجهات العلمية والبحثية، لتقديم الدعم الفنى ورفع القدرة التنافسية للمزارعين خاصة مزارعى الحيازات الصغيرة .

وسوف يسعى الاتحاد إلى توفير مستلزمات الإنتاج (الأسمدة الآزوتية – المبيدات المضمونة المصدر – الشتلات - التقاوى) وتقديم الدعم الفنى للمزارعين وتدريب المرشدين الزراعيين بالتعاون مع كليات الزراعة ومراكز البحوث وكذلك إعداد الدراسات التسويقية لكل المحاصيل التصديرية بجميع الأسواق العالمية .

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