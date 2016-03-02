تحرير 1255 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى يرأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1255 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 493 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و142 مخالفة إزالة ملصقات و152 مخالفة انتظار خاطئ و6 حجز سيارة و305 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير و28 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و30 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و45 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 17 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 24 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و32 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1263 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

- تحرير 999 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية