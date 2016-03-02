نيمار: أفضل يسارية ميسي عن يمين رونالدو

فضل نيمار دا سيلفا نجم برشلونة أن يحصل على قدم ليونيل ميسي زميله في الفريق، بدلا من قدم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد اليمنى، وفسر اختياره بامتلاكه قدم يمنى جيدة كفاية.

وكان نيمار قد أبدى رغبته خلال حفل الكرة الذهبية والتي فاز بها ميسي وجاء في المركز الثاني رونالدو، في الحصول على قدم البرغوث الأرجنتيني اليسرى والبرتغالي اليمنى في إشارة إلى موهبتيهما.

وصرح نيمار لـ موقع "يونفيرسو أونلاين" البرازيلي "سأفضل قدم ميسي اليسرى على قدم رونالدو اليمنى مع كامل احترامي له، لأن قدمي اليمنى جيدة للغاية أيضا".

واستطرد اللاعب الفائز بالثلاثية مع برشلونة الموسم الماضي "لسوء الحظ لم أر بيليه يلعب كرة القدم، ما أعرفه عنه أخبرني به جدي، اعتاد أن يتحدث إلى ويخبرني عن طريقة لعبه، من الصعب اختيار من الأفضل ميسي أم بيليه، لأنني رأيت ميسي ولدي الفرصة للعب معهم كلاهما ممتازان".

وعند سؤاله عن الاختيار بين ريال مدريد ومانشستر سيتي أجاب:"أفضل الفوز على ريال مدريد بدلا من الفوز على مانشستر سيتي".