الخطوط البريطانية: سداد قيمة تذاكر الطيران ببطاقات الائتمان بالجينه المصرى

أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها تقوم بتشغيل رحلتها الجوية اليومية إلى القاهرة كالمعتاد، ويتم سداد كافة أسعار التذاكر فى السوق المحلى بالجنيه المصرى، كما نقوم بتحميل بطاقات الائتمان بقيمة مشتريات التذاكر بالجنيه المصرى أيضاً.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنه نظراً لأزمة النقد الأجنبى التى تواجه مصر فى الوقت الحالي، قررت الخطوط الجوية البريطانية اجراء تغييرات مؤقتة على قنواتها البيعية، حيث يتضمن ذلك تعليق العمل بنظام مبيعات شركات السياحة، والوكلاء.

أضافت الخطوط الجوية البريطانية، أنها لا تستطيع التحكم فى تلك الأزمة، ولكنها ستعود لتطبيق الممارسات المعتادة فى هذا الشأن بعد انتهاء هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم ومراجعة الرحلات ونوعية الطائرات التى تعمل من وإلى مصر، وسنقوم بتغيير نوعية الطائرات لتلبى احتياجات السوق المحلى وجداول التشغيل الخاصة بالشركة.

كان هاشتاج "الخطوط البريطانية" قد دخل قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد قرار شركة الخطوط البريطانية بوقف التعامل بالجنيه فى دفع التذاكر داخل مصر والدفع بالفيزا والدولار فقط.

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