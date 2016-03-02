التضامن: صرف خمسة آلاف جنيه مساعدة مالية لأسرة المتوفين فى حادث شق التعبان

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتاعى، عن صرف 5 آلاف جنيه مساعدة مالية لأسرة كل متوف فى حادث انهيار صخرة على ورشة رخام بمنطقة شق التعبان والذي وقع أول أمس وأسفر عن وفاة شخصين، وذلك دعما لهما ومساندة لفقدان عائل الأسرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص
وأكدت والى، حسب بيان اليوم، على أنه سيتم تقديم سبل الرعاية الاجتماعية لهذه الأسر، حيث تم توجيه مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بإعداد الدراسات الاجتماعية، وحصر احتياجات الأسر المنكوبة لتقديم خدمات الوزارة وبرامجها المساندة اجتماعيا ونفسيا.
>حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص