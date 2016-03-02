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السيسى يؤكد لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية تطلعه للتعرف على تجربة بلادهم

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السيسى يؤكد لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية تطلعه للتعرف على تجربة بلادهم السيسى يؤكد لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية تطلعه للتعرف على تجربة بلادهم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأربعاء، عدداً من اللقاءات والحوارات مع مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة فى كوريا الجنوبية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل أحاديثه الاعلامية بتوجيه تحية تقدير للشعب الكورى، معرباً عن سعادته بزيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية، ومنوهاً إلى التجربة الكورية التى قدمت مثالاً للنشاط والإخلاص واحترام قيمة العمل.

وأشار الرئيس إلى أن سبق أن استقبلت بعثة كورية فى أوائل حقبة الستينيات للتعرف على تجربة مصر فى التنمية آنذاك، مشيداً بما حققته كوريا الجنوبية فى الوقت الراهن، ومعرباً عن تطلعنا للتعرف على التجربة الكورية والاستفادة منها فى تحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية الشاملة "رؤية مصر 2030"، ولاسيما فيما يتعلق بقطاع الشباب وأهمية تنمية مهاراتهم وإعدادهم للقيادة وتوفير فرص العمل لهم ومنحهم أملاً فى المستقبل.

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مصر 365

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