السيسى من كوريا: لا يمكن لأى رئيس البقاء بالسلطة ضد إرادة المصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر شهدت تغييراً حقيقياً، مشيداً بالشعب المصرى وإرادته الحرة وخياراته المستقلة، التى انحازت لها وحمتها القوات المسلحة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية.

وأشار الرئيس، خلال لقاءاته مع عدد من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية فى العاصمة سول اليوم، الأربعاء، إلى أن تداول السلطة فى مصر الآن أضحى مكفولاً بموجب الدستور ولا يمكن لأى رئيس مصرى أن يتواجد على رأس السلطة ضد إرادة المصريين.

وأوضح الرئيس أن الانتخابات البرلمانية التى أجريت بنزاهة وشفافية مشهود لهما على الصعيدين الداخلى والدولى، وصولاً إلى تشكيل مجلس النواب الذى يخوض نصف أعضائه الحياة النيابية للمرة الأولى، كما يضم أكبر نسبة لتمثيل المرأة والشباب فى تاريخ البرلمان المصرى.