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انشقاق في حركة «نداء تونس» وتشكيل حزب جديد من المستقيلين

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انشقاق في حركة «نداء تونس» وتشكيل حزب جديد من المستقيلين انشقاق في حركة «نداء تونس» وتشكيل حزب جديد من المستقيلين

أعلن الأمين العام المستقيل من حركة نداء تونس، محسن مرزوق عن اسم حزبه الجديد “حركة مشروع تونس”، الذي أسسه مع مجموعة من القيادات الحزبية والبرلمانية المستقبلية المستقيلة بدورها من “نداء تونس” الحاكم.

وكان مرزوق وباقي القيادات المستقيلة من نداء تونس قد عقدت مباحثات في مختلف محافظات البلاد لبلورة المشروع السياسي الجديد “بحسب سكاي نيوز عربية”.

يذكر أن القيادات السياسية المؤسسة لحركة مشروع تونس اختارت تاريخ الثاني من مارس لإعلان اسم الحزب، على غرار الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عند تأسيسه للحزب الدستوري الجديد، الذي قاد المعركة السياسية للاستقلال في 2 مارس 1934 بعد انسلاخه من الحزب الدستوري.

ومن المنتظر ان يتم الإعلان الرسمي عن تأسيس الحزب و تقديم برنامجه يوم 20 مارس الموافق لعيد الاستقلال في تونس.

 

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