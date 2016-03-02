«مؤمن» و«إيفونا» يقودان هجوم الأهلى أمام بتروجت

أعلن عبد العزيز عبد الشافى “زيزو” المدير الفنى المؤقت للأهلى التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة بتروجت المُقرر إقامتها السابعة من مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الـ20 للدورى باستاد برج العرب.

ويضم التشكيل، كلاً من أحمد عادل – صبرى رحيل – أحمد حجازى – سعد سمير – أحمد فتحى – حسام غالى – حسام عاشور – عبد الله السعيد رمضان صبحى – مؤمن زكريا وماليك إيفونا. ويغيب عن الأهلى فى لقاء اليوم ، شريف إكرامى ، صالح جمعة ، محمد نجيب للإصابة ، كما يغيب جون أنطوى وباسم على لأسباب فنية، فيما يغيب رامى ربيعة للإيقاف.

وتُعد مباراة اليوم هى الأخيرة لعبد العزيز عبد الشافى حيث سيقود الفريق بعدها المدرب الهولندى مارتن يول الذى سيُتابع المباراة من المدرجات. أعلن عبد العزيز عبد الشافى “زيزو” المدير الفنى المؤقت للأهلى التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة بتروجت المُقرر إقامتها السابعة من مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الـ20 للدورى باستاد برج العرب.