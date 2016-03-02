تجديد حبس 7 أمناء شرطة 15 يومًا لاتهامهم بتكوين خلية بـ"الداخلية"

جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.

وضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، فى كمين أمنى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعثر بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومى وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش.

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