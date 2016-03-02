أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 7 أمناء شرطة 15 يومًا لاتهامهم بتكوين خلية بـ"الداخلية"

Google+ Print
تجديد حبس 7 أمناء شرطة 15 يومًا لاتهامهم بتكوين خلية بـ"الداخلية" تجديد حبس 7 أمناء شرطة 15 يومًا لاتهامهم بتكوين خلية بـ"الداخلية"
جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.

وضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، فى كمين أمنى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعثر بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تكوين خلية محظورة داخل وزارة الداخلية من هدفها تهديد الأمن القومى وحيازة سلاح بدون ترخيص وحشيش.

- الداخلية: القبض على أمناء شرطة بتهمة الرشوة والمخدرات.. ولا تستر على مخطئ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365