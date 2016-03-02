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القبض على 11 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

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القبض على 11 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية القبض على 11 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية
ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 11 عاطلا بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد قيام ضباط الإدارة، خلال حملة أمنية، بالقبض على كل من المتهم "محمد.ف" 34 سنة عاطل مقيم الزقازيق ــ الشرقية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "عمر.ا" 19 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ج.ل" 29 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "إبراهيم.س" 25 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "سيد.م" 29 سنة عاطل مقيم أبوخروع ــ دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمود.أ" 20 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "حمدى.م" 28 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "خالد.م" سن 20 عاطل مقيم الحمادة ــ دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، والمتهم "صلاح.أ" 46 سنة عاطل مقيم فنارة ــ دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "إبراهيم.م" 29 سنة عاطل مقيم شارع داوود حمدان ــ دائرة قسم أول بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "مصطفى.ح" 22 سنة عاطل مقيم القصاصين المحطة ــ دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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