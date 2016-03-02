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محامى "منى عراقى": سددنا الكفالة لوقف التنفيذ ونطعن على الحكم

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محامى "منى عراقى": سددنا الكفالة لوقف التنفيذ ونطعن على الحكم محامى "منى عراقى": سددنا الكفالة لوقف التنفيذ ونطعن على الحكم
قال نشأت أغا محامى منى عراقى مقدمة برنامج المستخبى، إنه ينتظر حصر الدعوى للتقدم بسداد الكفالة لوقف تنفيذ الحكم الصادر.

وأضاف محام منى عراقى فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وليس نهائيا ولاباتا، واصفا الحكم بأنه أخطاء فى تطبيق القانون لأن المجنى عليه مقيم الدعوى قدم مستندات للمحكمة تؤكد ارتكابه واقعة انتحال صفة طبيب.

وتابع أغا حديثه مسترسلا، والدليل على هذا أن وزارة الصحة قامت بغلق الشركة لأنه ليس طبيب ولا يجوز له العمل بمجال الخلايا الجزعية.

وقررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود البريرى وسكرتارية محمد أبو زيد، رفض المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقى على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال حلقات برنامجها "المستخبى"، وتأييد الحكم الصادر ضدها.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لظمى، قد قضت بحبس الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى" على فضائية "القاهرة والناس" 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين وتصويره دون علمه، وإذاعة التصوير خلال إحدى حلقات برنامجها.

يذكر أن إيهاب أبو العلا أحد المواطنين، قد تقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية، اتهم فيه منى عراقى بأنها صورته دون علمه أو رضاه، ووجهت له ألفاظًا بذيئة واتهمته بالنصب، وأذاعت تلك المقاطع فى برنامجها "المستخبى" على قناة القاهرة والناس، واعترفت خلال الحلقة باستخدامها كاميرات سرية أثناء التصوير بما يستوجب معاقبتها بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

- تأييد حبس منى عراقى 6 أشهر لاتهامها بسب مواطن وتصويره دون علمه

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