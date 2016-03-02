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مسجل خطر يسكب البنزين على نفسه لمنع تنفيذ قرار إزالة إشغالات فى الغربية

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مسجل خطر يسكب البنزين على نفسه لمنع تنفيذ قرار إزالة إشغالات فى الغربية مسجل خطر يسكب البنزين على نفسه لمنع تنفيذ قرار إزالة إشغالات فى الغربية
أقدم مسجل خطر يدعى "هشام السيد عامر نافع" على سكب البنزين على نفسه؛ ليمنع قوة مباحث المرافق من تنفيذ حكم إزالة تعديات على بناء مخالف بأرض الموقف التابعة لحى أول طنطا.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام، يفيد أثناء قيامه والعميد مهند أبو ليمون مأمور قسم المرافق، والمقدم كمال عبد الرءوف رئيس مباحث المرافق، وقوة من المباحث بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، فى منطقة العجيزى دائرة قسم أول طنطا، تنفيذًا للقرار الإدارى رقم 132 لسنة 2016 الصادر من رئاسة حى أول طنطا .

وأضاف الإخطار، أن "هشام عامر"، 37 سنة مقيم بشارع التمنة بالعجيزى سكب البنزين على نفسه احتجاجًا على تنفيذ قرارات الإزالة، محاولاً إشعال النيران فى نفسه لمنع القوة من تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وعلى الفور قام العميد مهند أبو ليمون مأمور المرافق، بشجاعة بالسيطرة على المذكور واحتضانه والدخول به داخل المحل، للسيطرة على الموقف، ومكن القوة من تنفيذ الحكم بسطح الأرض، وضبط المذكور ونقله لديوان القسم، وتم تحرير محضر رقم 53ح القسم بتاريخ اليوم إدارى أول طنطا، وبالكشف على المذكور تبين أنه مسجل برقم 625 فرض سيطرة، ومتهم فى 13 قضية، وجارٍ العرض على النيابة.

حملة الإشغالات بالغربية (1)

حملة الإشغالات بالغربية (2)

حملة الإشغالات بالغربية (3)

حملة الإشغالات بالغربية (4)

حملة الإشغالات بالغربية (5)

حملة الإشغالات بالغربية (6)


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