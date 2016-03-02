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دفاع ريها سعيد يستأنف على قرار حبسها 18 شهرا فى قضية "فتاة المول"

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دفاع ريها سعيد يستأنف على قرار حبسها 18 شهرا فى قضية "فتاة المول" دفاع ريها سعيد يستأنف على قرار حبسها 18 شهرا فى قضية "فتاة المول"
تقدم المحامى وليد عبد الوهاب دفاع الإعلامية ريهام سعيد، باستئناف على حكم محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى والقاضى بحبسها 18 شهرا بكفالة 15 ألف جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها فى القضية المعروفة إعلاميا بفتاة المول.

وكانت سمية عبيد، المدعية بالحق المدنى، أقامت دعوتين قضائيتين اتهمت فيهما ريهام سعيد والممثل القانونى لشبكة تليفزيون النهار بالسب والقذف والتهديد، فضلا عن الاعتداء على الحرية الشخصية لها، بعدما أذاعت الإعلامية صورا شخصية للفتاة، وهددتها بنشر صور أخرى لها خلال برنامجها "صبايا الخير".


>بالفيديو.. دفاع ريهام سعيد: سندفع الكفالة ونستأنف على الحكم بحبسها
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مصر 365

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