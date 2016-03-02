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لجنة المسابقات توقف عامر صبري 3 مباريات

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لجنة المسابقات توقف عامر صبري 3 مباريات لجنة المسابقات توقف عامر صبري 3 مباريات

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف عامر صبري لاعب الداخلية 3 مباريات.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن إيقاف اللاعب نظرا لضربه الخصم بدون كرة، خلال مباراة الداخلية والإسماعيلي أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدف وحيد ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

ونال صبري طردا مباشرا عقب تعديه على شوقي السعيد في الدقيقة 94 من اللقاء.

كما قررت اللجنة تغريم نادي سموحة 10 آلاف جنيه، بعد تأخر نزوله للملعب لبدء الشوط الثاني من مباراته ضد للمقاصة يوم الثلاثاء.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز سموحة 4-3.

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