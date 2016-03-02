تشكيل الأهلي – إيفونا يقود الهجوم وسعد يحمي مكان ربيعة.. وظهور سليمان والشيخ

قرر المدير الفني للأهلي عبد العزيز عبد الشافي البدء بماليك إيفونا كمهاجم أساسي وحيد أمام بتروجيت في لقاء الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

كما يشارك سعد سمير في مكان رامي ربيعة الموقوف، ويعود وليد سليمان لقائمة الـ18 بعد غياب طويل للإصابة.

ويشارك أحمد فتحي كظهير أيمن في مكان محمد هاني.

وضم تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد حجازي - سعد سمير - أحمد فتحي – صبري رحيل

الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – رمضان صبحي

الهجوم: ماليك إيفونا

أما دكة بدلاء الأهلي فتضم: مسعد عوض، حسين السيد، عمرو جمال، وليد سليمان، أحمد الشيخ، عمرو السولية، محمد هاني.

خرج الثلاثي جون أنطوي ورامي ربيعة وصالح جمعة من قائمة الأهلي لأسباب فنية بالنسبة للأول، وإيقاف الثاني، وإصابة الثالث بنزلة برد.

وتدرب الثلاثي إلى جانب أحمد ربيع الشيخ وباسم علي صباح الأربعاء بعد خروجه من القائمة.

كما يغيب عن الأهلي شريف إكرامي وعماد متعب ومحمد نجيب بسبب الإصابة.