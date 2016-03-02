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تشكيل بتروجيت - جعفر وحيدا في الهجوم أمام الأهلي

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تشكيل بتروجيت - جعفر وحيدا في الهجوم أمام الأهلي تشكيل بتروجيت - جعفر وحيدا في الهجوم أمام الأهلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت عن تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة الأهلي يوم الأربعاء في ملعب برج العرب لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

ويقود أحمد جعفر هجوم الفريق وحيدا ويعاونه في وسط الملعب الثنائي جيمس تيدي وكريم طريق، مع وجود ثلاثي ارتكاز يتمثل في مصطفى شبيطة وأحمد الشناوي وأحمد مجدي.

فيما يحرس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي سامح شوشة ومعتصم سالم ومحمد دبش وعمرو حسن.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: سامح شوشة- معتصم سالم- محمد دبش- عمرو حسن

في الوسط: مصطفى شبيطة- أحمد الشناوي- أحمد مجدي- جيمس تيدي- كريم طارق

في الهجوم: أحمد جعفر

تعرف على تشكيل الأهلي

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فيديو اليوم السابع