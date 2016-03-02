نقابة المهندسين بالإسكندرية تحصل على ترخيص بناء 32 "شاليه مصيفى"

أعلنت نقابة المهندسين برئاسة المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية عن حصول النقابة على ترخيص بناء 32 "شاليه مصيفى"، بالإضافة إلى ناد اجتماعى على أرض شاطئ كليوباترا بمطروح البالغ مساحتها قرابة 3200 متر.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن مجلس النقابة الحالى استطاع إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأرض مع الجهات المعنية حتى تم الحصول على ترخيص البناء.

وأوضحت سمر شلبى أن الشئون القانونية بالنقابة، والمستشار القانونى للنقابة الدكتور محمد فرج؛ استطاعوا أن يحصلوا على ترخيص البناء على أرض النقابة بمطروح خلال شهر فبراير من العام الجارى بعد توقف المشروع قرابة 13 عاما.

وأشارت نقيب مهندسى الإسكندرية إلى أن النقابة حرصت على دفع المستحقات اللازمة حتى تحافظ على تخصيص الأرض التى سيقام عليها المشروع.

- نقيب المهندسين بالإسكندرية: لدينا فائض فى الميزانية بـ 477 ألف جنيه

- رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية تلتقى مهندسى الترسانة البحرية