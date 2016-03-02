أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. الفلبين تبدأ التحقيق فى محاولة اغتيال عائض القرنى

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. الفلبين تبدأ التحقيق فى محاولة اغتيال عائض القرنى أخبار السعودية اليوم.. الفلبين تبدأ التحقيق فى محاولة اغتيال عائض القرنى
ركزت أخبار اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، تحقق السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء فى محاولة قتل الداعية الإسلامى السعودى عائض القرنى الذى أدرجه تنظيم داعش على قائمة الأشخاص المستهدفين بالقتل، بعد مقتل مهاجمه برصاص الشرطة التى اعتقلت شخصين آخرين مشتبه بهما.

وأصيب القرنى والدبلوماسى السعودى الذى كان يرافقه الشيخ تركى الصايغ، بجروح عندما تعرضا لإطلاق النار عند مغادرتهما إحدى الجامعات فى مدينة زامبوانجا جنوب الفيليبين بعد أن ألقى القرنى محاضرة فيها.

وقتلت الشرطة الفلبينية التى كانت ترافقهمان المهاجم واعتقلت اثنين مشتبه بهما شوهدا مع المسلح أثناء محاولتهما الهرب، بحسب الشرطة، وصرح وكيل قاسم المسئول عن شئون المسلمين فى المدينة الذى كان متواجدا وقت وقوع الهجوم "حدث كل شىء بسرعة كبيرة، فجأة أطلقت العيارات النارية".

وذكرت هيلين جالفيز المتحدثة باسم الشرطة المحلية، أن "المسلحين خرجوا من بين الحشود واقتربوا من القرنى وأطلقوا النار على الضحية" بينما كان يركب سيارته، مضيفة أن المسلح توجه بعد ذلك إلى الجانب الآخر من العربة، وأطلق النار على الدبلوماسى السعودى الشيخ تركى الصايغ، وأفاد تقرير الشرطة أن القرنى أصيب فى كتفه اليمنى وذراعه اليسرى وفى صدره، بينما أصيب الصايغ فى ساقه اليمنى ورجله اليسرى.

ومن ضمن أخبار السعودية اليوم ، شن الإعلام الإيرانى هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية بسبب قرار مجلس التعاون الخليجى باعتبار حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران بكافة قاداته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية.

ووصف موقع التليفزيون الإيرانى القرار بأنه قرار عدائى ضد محور المقاومة، ووصفت وكالة شبستان هذا القرار بالقرار الغريب، وقالت وكالة نادى المراسلين إنه قرار حاقد، فيما تطاولت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثورى .

وقالت إن فشل المملكة فى اليمن وسوريا والعراق دفعها للعداء مع حزب الله ونعته بالإرهابى، واتهمت ما اسمتهم بالشيوخ العرب بالتعاون مع إسرائيل ضد ما أسمتها المقاومة التى تقودها إيران.


>- "برهامى" مستنكراً محاولة اغتيال عائض القرني بالفلبين: يجب إجراء تحقيقات موسعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة