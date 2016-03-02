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مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن الإنسانى فى سوريا تجتمع غدا بجنيف

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مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن الإنسانى فى سوريا تجتمع غدا بجنيف مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن الإنسانى فى سوريا تجتمع غدا بجنيف

>يعقد ممثلو مجموعة الاتصال الدولية ( 17 دولة ) والمعنية باالشأن الانسانى فى سوريا اجتماعا فى جنيف غدا الخميس برئاسة ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأزمة السورية ومستشاره يان اجلاند، حيث تعكف المجموعة على بحث التقدم المحرز على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين فى المناطق المحاصرة، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التى مازالت تمنع التدفق المنتظم لتلك المساعدات، بما يفى بحاجة السكان المحاصرين.

ويعقد الاجتماع اسبوعيا فى جنيف وبشكل منتظم لممثلى المجموعة والتى انبثقت عن اجتماع ميونيخ للمجموعة الدولية لدعم سوريا، وسوف يبحث اجتماع الغد أيضا امكانات ايصال المساعدات الانسانية إلى المناطق التى يصعب الوصول اليها فى سوريا فى المرحلة القادمة، وخارطة التحرك فى هذا الاطار، والوقوف على احتياجات الوكالات الأممية الانسانية التى تقوم بهذا الدور على الأرض فى سوريا.
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