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بالصور.. أستاذ جراحة تجميل: حقن الدهون بالخلايا الجزعية أحدث علاج للتجاعيد

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بالصور.. أستاذ جراحة تجميل: حقن الدهون بالخلايا الجزعية أحدث علاج للتجاعيد بالصور.. أستاذ جراحة تجميل: حقن الدهون بالخلايا الجزعية أحدث علاج للتجاعيد
تجرى ملايين عمليات التجميل سنويًا لإخفاء التجاعيد ومظاهر الشيخوخة عن طريق حقن الفيلر أو البوتوكس، لكن هذه التقنيات لها عيوبها، ومنها أن إجراءها يكون كل 6 أشهر لأن مفعولها لا يستمر طويلًا.

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (1)

وكشف الدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة التجميل، عن أن أحدث التقنيات المستخدمة حاليًا فى ودول العالم هى حقن بالخلايا الجذعية، لافتًا إلى أنها طفرة علمية حيث يمكن أن تستمر مع المريض مدى الحياة وتخفى مظاهر الشيخوخة والتجاعيد.

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (2)

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لجراحة التجميل، أن هذه التقنية تعتمد على فلترة الدهون المستخرجة من الشخص نفسه مع إضافة بعض الخلايا الجزعية إليها، وإعادة حقنها فى مكان آخر، مشيراً إلى أن الدهون تحتوى على ملايين من الخلايا الجزعية.

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (3)

جاءت تصريحات الدكتور حسين صابر، أستاذ جراحة التجميل على هامش مشاركته فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ 46 للجمعية المصرية لجراحة التجميل والمنعقد بأحد فنادق القاهرة ويختتم فعالياته يوم الجمعة المقبل .

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (4)

ويشارك فى المؤتمر أطباء من أنحاء العالم وأطباء الجمعية العالمية لجراحة الجمال "International society of aesthetic plastic surgery" – "ISAPS" حيث يناقش أحدث تقنيات جراحة التجميل بالعالم، برئاسة الدكتور حسين صابر أستاذ جراحة التجميل ورئيس الجمعية، وسكرتير المؤتمر الدكتور عمرو مجدى أستاذ جراحة التجميل.

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (5)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (6)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (7)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (8)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (9)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (10)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (11)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (12)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (13)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (14)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (15)

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (16)

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مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (19)

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مؤتمر الجمعية المصرية لجراحات التجميل (25)

"الجمعية المصرية لجراحة التجميل" يناقش تقنية تطعيم الدهون ونقل العضلات

اكتشاف مثير يبشر بطرح علاجات جديدة للتخلص من تجاعيد الوجه

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مصر 365

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