محافظ الأقصر يعرض عدد من المشروعات الاستثمارية على وفد «غرفة التجارية الماليزية»

مراسل «ONA»

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من الغرفة التجارية الماليزية، وذلك بحضور نوبي السيد محمود مدير عام الاستثمار، وعدد من رجال الأعمال؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة في المحافظة.

وعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدد من المشروعات المقترح إقامتها بالمناطق الصناعية فى طيبة والبغدادي، وفرص الاستثمار المتاحة فى المجالات السياحية والزراعية .

فيما أعرب الجانب الماليزي، عن رغبته بتطوير القطاع السياحي والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من ماليزيا إلى الأقصر.

وأشار بدر إلي أن المحافظة تقدم حزمة من التسهيلات لإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية والصناعية والزراعية وغيرها من المجالات من أجل توفير فرص عمل لأبناء محافظة الأقصر.