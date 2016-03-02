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مقتل 29 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال الاشتباكات ببنغازى

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مقتل 29 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال الاشتباكات ببنغازى مقتل 29 جنديا بالقوات الخاصة الليبية خلال الاشتباكات ببنغازى

>لقى 29 جنديا بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم، خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة وتنظيم داعش بمناطق القتال المختلفة ببنغازى خلال شهر فبراير الماضى.

وقال الناطق الرسمى للقوات القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، فى تصريح أدلى به اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن 29 جنديا بقوات الصاعقة من النظاميين والمتطوعين والمساندين والاحتياطى لقوا مصرعهم خلال شهر فبراير الماضى جراء الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة وتنظيم داعش.

وأضاف الزوى أن الجثامين عرضت على الطب الشرعى وصرح بدفنها ،لافتا إلى أن القوات الخاصة حققت انتصارات كبيرة على الأرض وساعدت على تقدم قوات الجيش فى كافة محاور القتال ببنغاي.
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