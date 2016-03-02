المرصد السورى: مقتل 1733 مدنيا خلال 5 أشهر ومقاتلون أكراد يطوقون حلب

>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 1733 مدنيًا جراء الضربات الجوية والصاروخية الروسية فى سوريا منذ سبتمبر الماضى وحتى أول مارس الجارى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المرصد قوله إن من بين القتلى 429 طفلا و250 امرأة.

>وأشار المرصد إلى أن القصف الروسى خلال نفس الفترة أسفر أيضًا عن مقتل 1183 عنصرا من تنظيم "داعش"، و1492 مقاتلا من الفصائل المقاتلة وجبهة النصرة، والحزب الإسلامى التركستانى ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية

من ناحية أخرى قال ناشطون فى المعارضة السورية ووسائل إعلام رسمية إن التحالف المقاتل الذى يقوده الأكراد استولوا على تلة تطل على طريق رئيسى فى حلب من يدى جبهة النصرة وحلفائها فى هجوم مفاجئ يهدف إلى تطويق مدينة حلب.

ولا يعد هجوم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتى يهيمن عليها الأكراد، انتهاكا لوقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ الجمعة، لأن الاتفاق لا يشمل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأوقفت القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية هجومها فى شمال سوريا منذ أيام بعد بدء وقف إطلاق النار.

وافاد التلفزيون الرسمى السورى بأن مسلحين موالين للحكومة استولوا على تلة الكاستلو، "وقطعوا خطوط إمداد الإرهابيين" فى الأحياء الواقعة شرق حلب مع الأجزاء الجنوبية من محافظة حلب، وأكد سامى السراج، وهو ناشط فى المعارضة يقيم فى حلب عبر سكايب، تقدم قوات سوريا الديمقراطية.

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