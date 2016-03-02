«الوزراء» يوافق على قرارات إسناد بالأمر المباشر لعدد من المشروعات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/2/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات.

وتشمل المشروعات التي وافق عليها المجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم “تنفيذ أعمال تعديل مسار خط المياه بطول حوالى 5.4 كم في الجزء المتقاطع مع منتجع الجلالة السياحي بمدينة شمال خليج السويس، وتنفيذ الأعمال المستجدة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر، وتنفيذ المشروعات الملحة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، وتنفيذ مشروع انشاء تحويلة لمسار طريق (سيوة – مطروح) بطول 12 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى بمحافظة سوهاج لعلاج الإدمان، وتنفيذ عملية توسعة وتطوير طريق السلام (المرحلة الثالثة) بمدينة شرم الشيخ.”

ويأتي ذلك ظل حرص الدولة على بحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة) المنعقدة بتاريخ 14/2/2016.

وتضمنت الموضوعات المطروحة بين بعض الجهات والهيئات وعدد من المستثمرين، بواقع 12 حالة، وبناء على ذلك يكون قد تم الفصل في 168 حالة معروضة على اللجنة الوزارية لفض المنازعات خلال الفترة ما بين 8/8/2015 إلى 14/2/2016.