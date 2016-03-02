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بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع بلجنة مهرجان الألعاب البيئية والشعبية

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بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع بلجنة مهرجان الألعاب البيئية والشعبية بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يجتمع بلجنة مهرجان الألعاب البيئية والشعبية
اجتمع الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، مع اللجنة المنظمة للمهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية، والذى تنفذه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضة المصرى للجامعات فى الفترة من 19 إلى 21 مارس 2016، صرح بذلك إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مهرجان الألعاب البيئية من الفعاليات التى تحرص الجامعة على تنفيذها كل عام، حيث تستضيف الجامعة 20 جامعة ومعهدًا، إضافة للجامعة المنظمة يتنافس خلال مسابقاتها 200 طالب وطالبة.

وأوضح نشأت عباس مدير النشاط الرياضى، أن المهرجان يتضمن مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، الترويحية.


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