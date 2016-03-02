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وكيل الأزهر: تثبيت المتعاقدين بالحصة ممن أمضوا 3 سنوات الأسبوع المقبل

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وكيل الأزهر: تثبيت المتعاقدين بالحصة ممن أمضوا 3 سنوات الأسبوع المقبل وكيل الأزهر: تثبيت المتعاقدين بالحصة ممن أمضوا 3 سنوات الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم بدء إجراءات تثبيت المتعاقدين بالحصة ممن أمضوا ثلاث سنوات فأكثر، اعتبارا من الأسبوع المقبل، فور ظهور نتيجة أكاديمية المعلمين ليستفيد الناجحون منهم أقدميتهم حيث سيثبتون على درجة معلم، مضيفا أن ذلك مايلزم بناء على مايلزم بناء على توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تثبيت غير الحاصلين على التأهيل التربوى وبرنامج المعلمين المعد بمعرفة الأكاديمية على درجة معلم مساعد مع ترقيتهم إلى معلم فور حصولهم على التأهيل التربوى واجتيازهم برنامج الأكاديمية، على أن يفتح الباب لإلتحاق هؤلاء بالتأهيل التربوى قريبا حيث يجرى اتخاذ مايلزم لذلك.

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