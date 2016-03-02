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تداول فيديو ضرب الأطفال بـ"العصا" بمرحلة الروضة فى إحدى مدارس كفر الشيخ

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تداول فيديو ضرب الأطفال بـ"العصا" بمرحلة الروضة فى إحدى مدارس كفر الشيخ تداول فيديو ضرب الأطفال بـ"العصا" بمرحلة الروضة فى إحدى مدارس كفر الشيخ
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوضح تعرض أطفال بالمرحلة التمهيدية فى مدرسة الشرقاوية مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ للضرب وسوء المعاملة من قبل مدرسيهم.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين رواد الموقع بسبب الفيديو، الذى لقى انتشاراً كبيراً، رافضين الأسلوب العنيف في تنشئة الأطفال.

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#مباشر_كفرالشيخ| شاهد فضيحة الروضة بمدرسة الشرقاوية بمركز بيلا مدرسة تعامل الاطفال بمنتهى القسوه صورته المعلمة "منى مجدى عزت"

Posted by ‎مباشر كفرالشيخ - mubasherkfs‎ on Tuesday, March 1, 2016

ومن جانبها علقت شيماء عبد الرازق على الفيديو قائلة: "والله ما عايزه أعلم بنتى، ونفسى محركش بنتى من جنبى، ومش عارفه هتقابل إيه فى الشارع، ولو عدت بسلام من الشارع هتتبهدل فى المدرسة، يارب بقى البلد دى تنضف يارب".

بدورها قالت المدونة صفاء أبو الوفا: "يا جماعة اللى يعرف حد عندوا أولاد فى المدرسة دى لازم ياخد إجراء ضد المدرسة دى حتى لو مش بتدرس لأولاده.. إحنا كدا هنطلع جيل جبان مهزوز الشخصية، وإحنا لازم ناخد فعل مش نقف نتفرج.. الأولاد نعمة وتربيتهم ربنا هيحاسبنا عليها".


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