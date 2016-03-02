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الأنبا سرابيون: المجمع المقدس يوافق على الهجر 5 سنوات كسبب للطلاق

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الأنبا سرابيون: المجمع المقدس يوافق على الهجر 5 سنوات كسبب للطلاق الأنبا سرابيون: المجمع المقدس يوافق على الهجر 5 سنوات كسبب للطلاق
كشف الأنبا سرابيون - مطران لوس أنجلوس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية - عن تفاصيل ما دار فى جلسة المجمع المقدس اليوم، وقال لـ"اليوم السابع" - فى تصريحات أدلى بها من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون - أن الآباء المطارنة والأساقفة اتفقوا على إقرار الهجر بين الزوجين لمدة خمس سنوات كسبب للطلاق، على أن تنظر الكنيسة فى أمر منح تصريح الزواج الثانى بعد ذلك؛ حسبما ترتأيه باعتبار الزواج سرا مقدسا.

وأوضح الأنبا سرابيون أن الكنيسة ستمنح الطرفين حق الطلاق؛ حيث كانت المشكلة فى أن الزوجين أو أحدهما يحصل على حكم من المحكمة بالطلاق فترفض الكنيسة تطليقه، بينما يمتد التوسع فى القانون ليسمح بالطلاق؛ وتدرس الكنيسة مسألة منح حق تصريح الزواج الثانى حسب نصوص الإنجيل، ووفقا لظروف كل حالة.


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